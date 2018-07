Des habitants évacués a cause des feux de forêt

Les habitants de Mégara, à l'ouest d'Athènes, ont beau arroser pinèdes et maquis pour prévenir l'avancée des feux de forêt, ils ont dû évacuer leurs maisons. Un incendie de forêt qui faisait rage lundi à 55 km à l'ouest d'Athènes, bordant l'autoroute menant au Péloponnèse, a contraint les autorités locales à ordonner une première évacuation dans la zone, a indiqué la cellule des pompiers.

Intense wilfires on the national road Athens - Patras, Greece today, July 23! Near Athens. Video: Giannis Labropoulos / @Cyclone_Rhodes pic.twitter.com/C4fNzGK9r8