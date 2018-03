Salah Abdeslam sera fixé sur son sort le 23 avril

Le tribunal correctionnel de Bruxelles, chargé de juger Salah Abdeslam pour son implication dans une fusillade avec la police le 15 mars 2016 dans la capitale belge, a annoncé jeudi qu'il rendrait son jugement le 23 avril. Dans ce dossier, le seul membre encore en vie des commandos jihadistes des attentats parisiens du 13 novembre 2015 (130 morts) avait comparu à Bruxelles en février.

Au premier jour de l'audience il avait défié la justice affirmant ne placer sa confiance qu'en son Dieu «Allah», et n'était pas revenu le second jour. Ce Français d'origine marocaine âgé de 28 ans était jugé avec un complice présumé, un jihadiste tunisien de 24 ans, Sofiane Ayari. Une peine de 20 ans de prison assortie d'une période de sûreté des deux tiers (13 ans) avait été requise par le parquet fédéral belge à l'encontre des deux prévenus.

Élément déclencheur des attentats

La date du jugement a été annoncée jeudi par le tribunal, à l'issue d'une audience supplémentaire consacrée à une constitution de partie civile. Le 15 mars 2016, c'est lors d'une perquisition de routine dans un logement supposé vide -dans le cadre de l'enquête sur le 13 novembre- que des policiers belges et français avaient été pris pour cibles rue du Dries, dans la commune bruxelloise de Forest. Trois d'entre eux avaient été blessés, et un jihadiste, algérien de 35 ans tué en couvrant la fuite d'Abdeslam et d'Ayari.

Les deux fuyards avaient été interpellés le 18 mars, à Molenbeek, une autre commune de Bruxelles, une arrestation considérée par les enquêteurs comme l'élément déclencheur des attentats dans la capitale belge (32 morts le 22 mars 2016).

(L'essentiel/afp)