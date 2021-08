Un pont s'effondre en Bavière: deux disparus

Huit personnes ont pu être secourues suite à l'incident qui a eu lieu dans la gorge de Höllental, près de la frontière autrichienne, a indiqué un porte-parole de la police locale. Mardi, deux personnes étaient toujours portées disparues et les recherches devaient reprendre à partir de midi.

D'après des témoins, plusieurs personnes se tenaient sur un pont en bois du Höllentalklamm quand celui-ci s'est effondré, mais les versions diffèrent sur leur nombre exact.

#Höllentalklamm Suche nach 2 Vermissten geht weiter weit über 150 Einsatzkräfte sind seit Stunden in #Grainau im Einsatz nach dem eine Flutwelle einen Steg oberhalb der Klamm mitgerissen hat #br_oberland #br_oberbayern BR24 #unwetter #hochwasser pic.twitter.com/OC3cf9dDpE

Populaire destination touristique, le Höllentalklamm est une gorge étroite à proximité de la ville de Grainau, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne.

Nach der Flutwelle in der #Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze haben Helfer inzwischen nach Angaben der Polizei acht Menschen gerettet. Noch ist unklar, was die Wassermassen angerichtet haben. https://t.co/V7wDGK5dz6