Elle quitte son émission en direct et rentre se suicider

L'enquête est bouclée: le décès de Vicki Archer, animatrice radio sur la BBC, est bel et bien un suicide. Les faits remontent au 6 août dernier, dans le Shropshire (centre de l'Angleterre). La Britannique de 41 ans est en pleine émission lorsqu'elle envoie un e-mail à un collègue vers 17h, lui expliquant qu'elle est bouleversée et qu'elle a besoin d'une pause. Environ trois heures plus tard, son beau-père, inquiet de ne plus avoir de nouvelles, vient toquer à sa porte. N'obtenant aucune réponse, il se sert d'une échelle pour accéder à la fenêtre de la chambre de Vicki, raconte le Guardian. Ses tentatives de réanimation restent vaines.

Divorcée et mère de trois enfants, Vicki souffrait de dépression. Il s'agissait là de sa troisième tentative de suicide. Dans les jours précédant son décès, la Britannique avait partagé, sur les réseaux sociaux, des articles parlant de démons intérieurs et de problèmes de santé mentale. Elle disait également souffrir de «rumeurs blessantes».

«Il n'est ni nécessaire, ni approprié de chercher plus loin dans sa vie personnelle et privée», a déclaré John Ellery, coroner du Shropshire. Selon la BBC, la quadragénaire était une animatrice radio chevronnée, qui travaillait depuis 20 ans pour la chaîne. «Tout le monde ici à Radio Shropshire la respectait en tant que grande présentatrice et journaliste», a réagi David Jennings, chef de la programmation régionale. Dans un communiqué, la famille de Vicki a rendu hommage à une «mère et fille extraordinaire», dont le charme «donnait le sourire à tous ceux qu'elle connaissait».

(L'essentiel/joc)