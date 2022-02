Six heures dans le froid, à 32 mètres du sol

ALERTE | Le sauvetage sur le grand huit de #Plopsaland De Panne rendu difficile par les bourrasques de vent, le conteneur attaché à la grue ayant commencé à tourner. L’opération est toujours en cours ➡️ https://t.co/1wneuCFtje De Krant Van West-Vlaanderen #StarParc pic.twitter.com/4ecCstRYdR — StarParc.be ???????? (@StarParc_be) February 19, 2022

C’est arrivé à La Panne, et ça ne s’invente pas. Un incident est survenu samedi à Plopsaland, un parc d’attractions belge situé près de la ville française de Dunkerque. Pour une raison encore inconnue, le grand huit baptisé «Ride to happiness» («voyage vers le bonheur») est tombé en panne alors que quatre nacelles étaient en plein parcours. Les neuf malheureux passagers – des adolescents et des adultes – se sont donc retrouvés coincés à 32 mètres de hauteur, dans le froid, vers 17h30.

Les pompiers sont rapidement arrivés sur place, laissant espérer une opération de sauvetage rondement menée. Le problème, c’est que leurs échelles ne faisant que trente mètres de haut, il leur était impossible d’atteindre les passagers. Il a donc fallu faire appel à une entreprise de la région, qui a fait venir sur place une grue de 80 tonnes, escortée par la police. «Le temps qu’elle arrive et qu’on l’installe, cela a pris pas mal de temps», explique à La Voix du Nord Kristoph Louagie, porte-parole des sapeurs-pompiers belges.

Pour ne rien arranger, le vent s’est invité à la fête, faisant tournoyer la cage attachée à la grue, dans laquelle les passagers étaient censés grimper. Les neuf personnes ont été équipées d’un harnais et ont finalement pu retrouver la terre ferme après six interminables heures d’attente. Personne n’a été blessé, mais les malheureux ont souffert du froid. Ils ont été conduits à l’hôpital pour y passer un examen de contrôle. Au total, une quarantaine d’intervenants ont été mobilisés jusqu’à 23h30. Une expertise doit être effectuée pour déterminer les causes de la panne.

(L'essentiel)