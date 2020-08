Poutine intermédiaire dans la crise au Belarus

Vladimir Poutine tente de résoudre une partie de la crise au Belarus. Le président russe a eu mardi des contacts téléphoniques avec Emmanuel Macron, président français, Angela Merkel, chancelière allemande, puis Charles Michel, président du Conseil européen, pour évoquer ce pays situé entre l'UE et la Russie, secoué par une vague de protestations depuis la réélection très contestée d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans. Au dixième jour de protestation, les partisans de l'opposition se son réunis mardi devant le centre de détention où est enfermé le mari de leur cheffe de file, Svetlana Tikhanovskaïa, qui a dénoncé un «système pourri».

Le chef de l'État français a souligné durant la discussion «le rôle constructif» que veut jouer l'UE «pour que les violences à l'égard de la population cessent immédiatement et qu'une solution politique puisse se dégager au plus vite, dans le respect des aspirations exprimées pacifiquement et massivement depuis plusieurs jours». «Il a indiqué que la France travaillait en ce sens, en coordination avec la chancelière d'Allemagne, le président du Conseil européen et l'ensemble de ses partenaires en amont du Conseil européen de mercredi consacré à la Biélorussie», a précisé la présidence française.

Berlin, par la voix d'Angela Merkel, a exhorté Minsk à «renoncer à la violence» et à dialoguer avec l'opposition. «Je viens de discuter de la situation au Bélarus avec le président Poutine de Russie. Seul un dialogue pacifique et véritablement inclusif peut résoudre la crise», a indiqué de son côté Charles Michel, qui réunit mercredi par téléconférence les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE pour évoquer la situation au Bélarus. Le Kremlin a mis en garde contre «toute tentative d'ingérence étrangère», disant espérer une «normalisation rapide de la situation».

(L'essentiel/afp)