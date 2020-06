«Je vais t'enfoncer ce livre dans la gorge»

Une agression raciste s'est produite lundi, dans une librairie du centre-ville de Louvain. C'est le frère de la victime, Atamhi Cawayu, un chercheur à l’Université de Gand, qui a décidé de partager les images choquantes de l'attaque verbale. «Après avoir passé son examen à Louvain, elle, (NDLR: sa sœur) avait décidé de se rendre dans une librairie avec son petit ami pour se détendre. Ils rigolaient parfois entre eux et cela n'a visiblement pas été apprécié par une femme, blanche, présente également dans le magasin. Cette dernière a alors commencé à s'en prendre violemment au couple avec de nombreuses insultes racistes», explique l'homme sur Facebook.

Sur les images, une femme apparaît, un peu plus loin dans un autre rayon, et commence à insulter violemment le couple. Elle l'accuse de l'avoir ridiculisée. «Ici, tu es dans mon pays, sale étrangère. Tu ne peux pas fréquenter un Belge» vocifère la femme. La jeune étudiante lui répond qu'elle est Belge. «Tu as l’air d’une femme étrangère, tu restes donc une étrangère», poursuit l'agresseuse.

Racisme régulier

Quand la femme se rend compte qu'elle est filmée, elle s'emporte et menace la jeune étudiante de «lui enfoncer un livre au fond de la gorge» si le contenu de son smartphone n'est pas effacé, relate 7sur7. Selon le vendeur, qui est intervenu, la même femme aurait déjà fait des remarques similaires à un autre client. L'employé l'a menacée d'appeler la police si elle ne quittait pas son magasin.

Atamhi Cawayu déplore les agressions racistes régulières subies par les personnes de couleur. «Elle, comme tant d'autres noirs et personnes de couleur, est confrontée au racisme chaque jour. (...) Cela la met en colère que des personnes de couleur doivent continuer à se taire alors que les auteurs d'actes racistes s'en sortent presque toujours sans poursuites judiciaires». «Les Blancs peuvent continuer à harceler de manière raciste des personnes de couleur innocentes. C’est leur privilège», écrit-il. L’étudiante compte porter plainte contre son agresseuse.

(L'essentiel)