L’éruption aux Canaries n’est pas près de cesser

L’éruption volcanique sur l’île espagnole de La Palma dans l’archipel touristique des Canaries, n’est pas près de cesser «à court ou moyen terme», ont averti mercredi les experts surveillant le volcan, qui crache de la lave depuis trois semaines et demie.

«Actuellement, le niveau de dioxyde de soufre» émis par le volcan Cumbre Vieja «ne nous permet pas de penser que la fin de l’éruption puisse intervenir à court ou moyen terme», a déclaré María José Blanco, porte-parole du comité scientifique du Plan d’urgence volcanique des Canaries (Pevolca), lors d’une conférence de presse sur l’île de La Palma. D’autres experts avaient évoqué auparavant des «semaines» voire des «mois» d’éruption.

Aucune victime

L’île de La Palma, qui compte 85 000 habitants, connaît actuellement sa troisième éruption en un siècle, après celle du volcan San Juan en 1949 et celle du Teneguía en 1971. Elle a débuté le 19 septembre. «L’activité du volcan ne cesse pas et il ne semble pas que nous puissions observer une réduction lors des prochains jours», a indiqué pour sa part le premier ministre Pedro Sanchez, qui effectuait mercredi sa quatrième visite sur l’île depuis le début de l’éruption.

La lave, que le volcan crache sans interruption, n’a pas fait de victime mais elle a recouvert environ 640 hectares et détruit plus de 1 400 bâtiments dont 764 habitations, selon Miguel Ángel Morcuende, directeur technique du Pevolca. Au total, plus de 6 000 personnes, dont certaines ont tout perdu, ont dû être évacuées face à l’avancée de la lave.

(L'essentiel/AFP)