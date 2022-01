Un soldat ukrainien tué dans des combats

L’armée ukrainienne a annoncé samedi la mort d’un de ses soldats dans des affrontements avec les séparatistes prorusses dans l’Est du pays, sur fond de fortes tensions avec Moscou depuis plusieurs semaines. Il s’agit du premier mort depuis le nouveau cessez-le-feu instauré le mois dernier par les belligérants, dans un conflit qui a fait plus de 13 000 morts depuis 2014. «Un soldat a été mortellement blessé», a déclaré l’armée ukrainienne dans un communiqué, accusant les séparatistes d’avoir mené trois attaques ces dernières 24 heures.

L’Ukraine est en guerre depuis 2014 contre des séparatistes prorusses qui contrôlent des pans de territoires dans l’Est du pays et qui sont, selon Kiev et les Occidentaux, soutenus financièrement et militairement par Moscou. Le 22 décembre, les belligérants avaient convenu de restaurer un cessez-le-feu sur la ligne de front, avant de s’accuser dès le lendemain de nouvelles violations. Toutes les tentatives de trêve précédentes ont échoué. Les relations entre l’Ukraine et la Russie, déjà très tendues ces dernières années, connaissent actuellement un pic de tensions.

Accusations mutuelles

Depuis plus d’un mois, la Russie est accusée par les Occidentaux d’avoir massé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne, en vue d’une possible intervention militaire contre Kiev. Moscou dément toute intention belliqueuse et affirme être menacée par des «provocations» de Kiev et de l’Otan, et exige que l’Alliance s’engage à ne pas s’élargir en ex-URSS. Ces demandes doivent être abordées lors de négociations russo-américaines en janvier.

Le président américain Joe Biden doit par ailleurs s’entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au téléphone dimanche. Dans son adresse télévisée aux Ukrainiens à l’occasion du Nouvel an, Volodymyr Zelensky a assuré que mettre fin à la guerre dans l’Est restait son «principal objectif».

(L'essentiel/afp)