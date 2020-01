Vers la semaine de 24 heures en Finlande?

«Je crois que les gens méritent de passer plus de temps avec leur famille, leurs proches, à leurs hobbys et à d'autres côtés de la vie, comme la culture. Cela pourrait être la prochaine étape dans notre vie professionnelle». C'est en ces termes que la nouvelle Première ministre finlandaise, Sanna Marin, 34 ans, a souligné sa volonté de réduire la semaine de travail à quatre journées de six heures.

Cette proposition a été largement relayée via les réseaux sociaux dans le monde entier et elle a déjà été accueillie avec enthousiasme par la ministre finlandaise de l'Éducation, Li Andersson. Si la mesure est adoptée, on se dirigerait alors vers une véritable révolution, car actuellement en Finlande, une personne employée à temps plein travaille huit heures par jour, à raison de cinq jours par semaine.

«C'est important de permettre aux citoyens finlandais de travailler moins. Gouverner avec un style plus féminin n'est pas la question, mais l'idée, c'est d'offrir de l'aide et de tenir mes promesses aux électeurs», a encore ajouté la mère d'une petite fille née en janvier 2018. Plusieurs médias ont rappelé qu'une expérience du même type avait été menée en Suède en 2015 et que la productivité des employés avait augmenté. Ces personnes étaient plus heureuses et même en meilleure santé. De quoi donner des idées à d'autres pays? Avec ou sans réduction de salaire?

(fl/L'essentiel )