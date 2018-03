Un ministère de la Patrie crée la polémique

Glorifier culotte de peau et Dirndl pour contrer l'extrême droite? La création d'un «Heimatminister», concept situé entre patrie et terroir qui fut détourné sous le nazisme, suscite la polémique en Allemagne. C'est une curiosité du gouvernement de coalition entre sociaux-démocrates et conservateurs qui débute officiellement mercredi: un super-ministère de l'Intérieur et de la «Patrie». À sa tête, Horst Seehofer, président de la très conservatrice Union chrétienne-sociale (CSU), alliée aux démocrates-chrétiens d'Angela Merkel.

L'initiative a été prise par ce petit parti bavarois, menacé sur ses terres par la poussée de l'extrême droite de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). «Ce n'est qu'une concession à l'AfD!», critique le coprésident des écologistes, Robert Habeck. L'inquiétude pointe aussi dans la plus grande communauté immigrée du pays, les Turcs. «Nous redoutons qu'il encourage la division et l'exclusion, plutôt que la cohésion et le sentiment d'appartenance», estime le président de la Communauté turque, Gökay Sofuoglu, rappelant que le mot fut instrumentalisé par les Nazis dans leur doctrine raciale «du sol et du sang».

Développement des régions appauvries

«Heimat» est un concept à la fois émotionnel et identitaire: difficilement traduisible, il recoupe des notions comme la patrie, le pays d'origine, la terre ou plus généralement l'endroit où l'on se sent chez soi. Il garde un caractère très provincial. «Heimat» décrit aussi un mouvement cinématographique de terroir en vogue dans les années 1950, avec pour trame des histoires d'amour dans un cadre germanique bucolique. Entre-temps, le pays est devenu multiculturel après l'arrivée à l'ouest dans les années soixante des travailleurs étrangers, surtout turcs. Et il a accueilli depuis 2015 plus d'un million de réfugiés en provenance de Syrie ou d’Afghanistan.

Le concept ne renvoie «pas seulement aux robes Dirndl et aux Lederhosen» (culottes de peau), ces tenues traditionnelles bavaroises ou autrichiennes, se défend Horst Seehofer. Il s'agit selon lui d'aider au développement des communes appauvries souffrant d'un vieillissement de leur population. Des zones situées particulièrement dans l'ancienne RDA communiste. La démarche s'inscrit en effet dans la révolution conservatrice réclamée par la CSU. Famille, racines chrétiennes, et patrie comme stabilité culturelle en sont les maîtres-mots, dit l'un de ses fers de lance, Alexander Dobrindt.

