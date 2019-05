Leur nouvelle vie de rêve prend fin le premier jour

L'offre avait tout du job de rêve: vivre trois ans sur une île au large du Pays de Galles pour s'occuper d'une ferme, d'une réserve naturelle et d'un observatoire à oiseaux. Émerveillée par l'idée de vivre loin du stress de la vie quotidienne, la famille Scharer a postulé. Et parmi les 50 finalistes, Sophie, Ned et leurs deux enfants ont eu la chance inespérée d'être choisis. Des étoiles plein les yeux, ils ont pris leurs quartiers sur Bardsey Island, une île qui aurait servi de dernière demeure à des milliers de pèlerins.

Le rêve aura finalement été de courte durée: juste après avoir débarqué le premier jour, le jeune Sam s'est blessé à la jambe en glissant sur des rochers. La mer étant trop agitée, l'enfant a dû être héliporté sur le continent pour être hospitalisé, relate metro.co.uk. Sophie, 45 ans, n'a donc eu d'autre choix que de retourner à Llanwrst pour être auprès de son fils le temps qu'il se rétablisse. Resté seul sur cette île qui attire chaque année environ 2000 visiteurs, Ned a tenu le coup pendant un mois avant de réaliser que la tâche qui lui incombait était bien trop ardue.

La mort dans l'âme, le fermier a fini par renoncer à cette mission. «C'est vraiment dommage, mais finalement la décision a été facile à prendre, car nous n'avions pas le choix», philosophe Sophie. Bardsey Island, réputée pour sa faune, son paysage sauvage, ses dauphins et ses phoques, se cherche désormais de nouveaux gardiens. Conditions d'engagement: il faut être en forme, à l'aise avec l'isolement et prêt à vivre sans téléphone. «C'est une opportunité fabuleuse pour une famille qui aime être ensemble et qui rêve d'aventure», conclut Sophie.

Like quiet isolation, nature and #homeschooling? Bardsey Island Trust is seeking new wardens to manage a remote Welsh island for the next three years. (The previous family lasted one day) https://t.co/aBaPQBOIs0— The Good Schools Guide (@GoodSchoolsUK) 29 mai 2019

(L'essentiel/joc)