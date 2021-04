Un combat de chefs pour la succession d'Angela Merkel

C'est le feuilleton à suspense du moment en Allemagne: deux hommes s'affrontent pour la place d'Angela Merkel, qui va se retirer après 16 ans à la tête de la première économie européenne.

En tant que chef de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), le plus grand parti d'Allemagne, Armin Laschet serait en temps normal le candidat naturel pour mener la course au nom du groupe conservateur. Mais la droite baisse dans les sondages au fil des ratés dans la gestion de la pandémie, des lenteurs de la campagne de vaccination, et des scandales de corruption présumée dans ses rangs.

Armin Laschet

Considéré comme un modéré, loué pour ses talents de rassembleur, Armin Laschet s'inscrit dans la continuité d'Angela Merkel dont il entend maintenir le cap centriste.

Ancien journaliste, issu d'un milieu modeste, il fut l'un des rares à la soutenir sans réserve après sa décision controversée d'accueillir des centaines de milliers de migrants de Syrie ou d'Afghanistan en 2015. Cet homme affable -et souvent sous-estimé- de 60 ans dirige aussi depuis 2017 la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d'Allemagne, qu'il avait ravit à la surprise générale aux sociaux-démocrates.

Fervent catholique, il se décrit comme transatlantiste et Européen engagé. Il fut entre 1999 et 2005 député à Bruxelles spécialisé dans les questions de sécurité et de politique internationale. Son gros problème: Armin Laschet souffre d'une image de responsable indécis. Ses volte-face dans la gestion de la pandémie ont fait douter de sa capacité à diriger efficacement le pays.

Markus Söder

Face à lui, Markus Söder, 54 ans, se pose en homme d'action. Cet élu imposant a acquis une aura de sauveur pendant la première phase de la pandémie, se faisant le chantre de mesures strictes contre le virus.

Dans un sondage publié par le quotidien Bild, il a même dépassé Angela Merkel - pour laquelle il ne tarit pas d'éloge- en terme de popularité. Le natif de Nuremberg, qui a mené toute sa carrière en Bavière, a la réputation d'un adversaire impitoyable et d'un hyperactif autoritaire.

Mais l'histoire parle contre lui. Seuls deux chefs de la CSU, Franz Joseph Strauss en 1980, et son mentor Edmund Stoiber en 2002 ont jusqu'ici porté les couleurs de la droite à des législatives. Tous deux ont échoué.

(L'essentiel/afp)