Miracle à 270 mètres sous terre au Royaume-​​Uni

L’émotion était à son comble, lundi soir dans les Brecon Beacons, un massif montagneux du sud du pays de Galles. Après 57 heures d’efforts acharnés, les quelque 250 secouristes affairés dans la grotte d’Ogot Ffynnon ont enfin pu exulter: le spéléologue coincé à 270 mètres sous terre depuis samedi retrouvait enfin la lumière. Hissé jusqu’à la surface, le malheureux a été acclamé et félicité par ses sauveurs, avant d’être transporté vers un hôpital. Selon la BBC, le quadragénaire se porte bien et son état d’esprit est positif.

«Le blessé se porte remarquablement bien, si l’on considère le temps qu’il a passé dans la grotte, le temps qu’il a passé sur la civière, il se porte vraiment bien», s’émerveille Gary Evans, agent de liaison des services d’urgence. Jamais une opération de sauvetage aussi longue n’avait été effectuée au pays de Galles. Spéléologue expérimenté, le quadragénaire séjournait dans un cottage près de l’entrée de la grotte. Il était en pleine exploration lorsqu’un rocher s’est détaché.

L’homme a fait une chute d’environ 15 mètres, puis s’est retenu à un rocher. Mais celui-ci a cédé, le faisant tomber encore plus bas. Il a ensuite atterri sur lui et l’a assommé. La victime est restée inconsciente pendant un certain temps et a souffert de blessures présumées à la colonne vertébrale, de fractures à la jambe, au péroné au tibia, au sternum et à la clavicule, ainsi qu’à la mâchoire. Il a par ailleurs été blessé à la bouche et présentait des lacérations au niveau cou. «Il est extrêmement chanceux d’avoir survécu à la chute. On lui a administré beaucoup de morphine et on lui a posé une canule pour le réhydrater», explique un secouriste.

