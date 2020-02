Bébé décapité, «une scène de film d'horreur»

Une Biélorusse de 26 ans a été condamnée à une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de son bébé de 8 mois, survenu en octobre 2018. Son complice, un homme âgé de 48 ans, sera exécuté d'une balle derrière la tête. Nataliya Kolb et un ami, Viktar Syarhel, étaient en train de boire des verres ensemble quand ils ont massacré la petite Hanna. En rentrant à la maison avec leurs autres enfants de 6 et 4 ans, le mari de Nataliya a retrouvé la tête de son bébé et une mare de sang.

«Il s'est retrouvé face à une scène digne d'un film d'horreur. L'ambulancière s'est évanouie quand elle est entrée», a témoigné un voisin. Le médecin légiste a relevé 46 blessures sur le corps de Hanna, frappée et tuée avec un couteau de cuisine, rapporte metro.co.uk. Lors d'un procès à huis clos, le juge de la Cour régionale de la voblast de Brest a retenu le caractère «particulièrement cruel» de ce crime. À la lecture de la sentence, Viktar Syarhel a immédiatement fait valoir son droit à demander la clémence du président biélorusse Alexander Lukashenko.

La Biélorussie est le dernier pays européen à encore appliquer la peine de mort, mais elle ne concerne que les hommes. Les yeux bandés, les condamnés sont forcés de s'agenouiller et sont abattus d'une balle dans la nuque au moment où ils ne s'y attendent pas. Durant ses 26 ans au pouvoir, le président Loukachenko n'a épargné qu'un seul détenu. L'Union européenne et certaines organisations internationales continuent d'inciter le pays à renoncer à cette pratique. Depuis 1991 et la chute de l'Union soviétique, plus de 400 hommes ont été exécutés en Biélorussie.

