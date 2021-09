La «RTBF» a interrogé Abdeslam sans le savoir

Une journaliste de RTBF radio a interviewé Salah Abdeslam lors de sa fuite vers Bruxelles, dans les heures qui ont suivi les attentats à Paris, le 13 novembre 2015. C'est ce que révèle ce lundi le média belge. La journaliste était allé sur le terrain pour recueillir les impressions des automobilistes à la frontière entre la France et la Belgique, alors que de nombreux barrages routiers avaient été mis en place.

Elle s'était notamment approché d'une voiture dans laquelle «il y avait trois jeunes qui semblaient très fatigués, le visage chiffonné. Celui à l’arrière était emmitouflé dans une espèce de doudoune ou un duvet», explique-t-elle sur le site RTBF.be. Il s'agit de Salah Abdeslam. Sans le savoir, elle a tendu le micro au terroriste et à ses deux complices (à partir de 14 secondes ci-dessus). «Celui-là, c’est le troisième, lui expliquent les trois hommes. Troisième contrôle. Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Mais on a compris un petit peu le sens de… Le pourquoi. Après, on a su le pourquoi».

Salah Abdeslam n’avait pas encore été identifié. Le trio a donc pu repartir sans problème. Plus tard, en prison, lors d'une conversation avec Mohamed Bakkali, un des logisticiens des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam avait indiqué avoir répondu aux questions d'une journaliste.

(L'essentiel)