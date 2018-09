Des milliers d'enfants abusés par des prêtres

Des milliers d'enfants ont été abusés sexuellement par des prêtres en Allemagne entre 1946 et 2014, selon une étude sur l’Église catholique allemande qui est accusée d'avoir sciemment caché les faits, révèlent mercredi plusieurs médias. Lancée en 2014, cette vaste étude doit être présentée le 25 septembre, à Fulda, lors de la Conférence épiscopale allemande par son président, le cardinal Reinhard Marx.

Au moins 3 677 enfants, en majorité des garçons âgés de moins de 13 ans, ont été victimes d'abus sexuels commis par 1 670 clercs, selon ce rapport consulté par les hebdomadaires Spiegel et die Zeit. Pendant trois ans et demi, un consortium de chercheurs des universités de Mannheim, Heidelberg et Giessen a examiné 38 000 dossiers et manuscrits provenant de 27 diocèses allemands et transmis par l’Église. Ces scientifiques n'ont cependant pas eu un accès direct aux archives.

Selon les auteurs de l'étude, pendant des décennies l’Église a «détruit ou manipulé» de nombreux documents relatifs à des suspects et «minimisé» sciemment la gravité et l'ampleur des faits. Selon le rapport, les clercs accusés étaient souvent transférés sans que les fidèles ne soient avertis du danger potentiel pour les enfants. En tout, seulement un tiers des suspects ont fait face à des poursuites en vertu du droit canonique mais les sanctions étaient minimes voire inexistantes, expliquent les auteurs du rapport. Depuis plusieurs années, l’Église catholique d'Allemagne, comme partout dans le monde, est secouée par la révélation d'abus sexuels. En 2017, un rapport révélait qu'au moins 547 enfants du chœur catholique de Ratisbonne avaient été victimes de sévices entre 1945 et 1992.

(L'essentiel/afp)