Son message sarcastique pour fêter ses 18 ans

Ce dimanche 3 janvier, Greta Thunberg fêtait ses 18 ans. À cette occasion, la militante suédoise pour le climat a posté un message sur ses réseaux sociaux pour d'abord remercier ceux qui lui ont présenté des voeux d’anniversaire, mais aussi et surtout pour attaquer de manière sarcastique ses détracteurs, et notamment les adeptes des théories du complot .

«Merci beaucoup pour tous ces voeux pour mon 18e anniversaire! Ce soir, vous me trouverez au pub du coin pour exposer tous les sombres secrets derrière le complot sur le climat et la grève des écoles et sur mes méchants maîtres qui ne peuvent plus me contrôler! Je suis enfin libre!!» a-t-elle ainsi écrit non sans ironie, en légende d’une photographie d’elle-même, le pouce levé.

Figure emblématique de la lutte contre le réchauffement climatique, Greta Thunberg a été l’objet de nombreuses critiques et alimenté les débats, en raison de son jeune âge, de ses discours ou du fait d’avoir été diagnostiquée autiste Asperger. Ainsi serait-elle pour certains un «gourou apocalyptique» manipulé pour rallier les gens à la cause du réchauffement climatique.

Comme le relève à juste titre le Huffington Post, la Suédoise porte sur cette photographie un pull avec l’inscription «Flat Mars Society», ce qui n’est pas sans rappeler la Flat Earth Society, une organisation soutenant que la Terre est plate et que nous sommes victimes d’un complot visant à nous faire croire qu’elle est ronde… Histoire d’appuyer davantage encore son message ironique.

Le 10 décembre dernier, la Suédoise avait publié une vidéo de trois minutes sur les réseaux sociaux, critiquant les «objectifs hypothétiques et lointains» et les «promesses vides», et ce, à la veille du 5e anniversaire de l’Accord de Paris sur le climat.

