Ces élus se lâchent contre ceux qui ne se confinent pas

Certains Italiens ne semblent toujours pas avoir compris l’importance de rester confinés. Excédés par ces comportements irresponsables, quelques élus locaux ont adressé des messages vidéos pour le moins énervés à leurs administrés. Sur Twitter, une ancienne étudiante en journalisme a compilé ces allocutions parfois très violentes, rapporte L’Obs.

«J’apprends que certains voudraient organiser des fêtes pour leurs diplômes (…) Nous allons leur envoyer la police armée de lance-flammes», lance ainsi Vincenzo de Luca, président de la région de Campanie. Giuseppe Falcomatà, maire de Reggio de Calabre, s’interroge de son côté sur les nouveaux amateurs de courses à pied: «Et maintenant tout le monde est devenu marathonien dans cette ville?». Pour sa part, Antonio Tutolo, maire de Lucera, s'en prend à celles et ceux qui font appel à un coiffeur à domicile: «Vous réalisez que les cercueils seront fermés? Que personne ne pourra voir vos cheveux peignés quand vous serez à l’intérieur?»

"I stopped him and said, 'Look, this isn't a movie. You are not Will Smith in I Am Legend. Go home."

This is the updated compilation of Italian Mayors losing it at people violating #Covid19 quarantine. Yes, subtitles are accurate. pic.twitter.com/60V4Csuonb