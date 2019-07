«Nous avons couru, il y avait une pluie de feu»

«Je me sens comme un miraculé. Nous avons entendu une forte explosion et nous avons commencé à courir. J'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'un événement exceptionnel. Il y avait une pluie de feu», a raconté Thiago Takeuti, le corps recouvert de griffures et la voie tremblante à l'agence Adnkronos.

Ce Brésilien de 35 ans se baladait sur le volcan Stromboli avec son ami italien, Massimo Imbesi, décédé à la suite de l'éruption. Il a filmé ces moments terrifiants et la fuite qui s'ensuivit.

«J'ai tenté de le réanimer mais il n'y avait plus rien à faire»

«Après l'éruption, nous avons cherché à nous protéger dans une zone où le feu était déjà passé et nous pensions qu'il n'allait pas revenir. Mais nous sommes tombés en passant entre les pierres et les lapilli. Il (NDLR: Massimo Imbesi) respirait toujours plus difficilement. J'ai tenté de le réanimer en lui faisant du bouche à bouche et un massage cardiaque, mais il n'y avait plus rien à faire». Thiago s'en est sorti avec une légère intoxication à la fumée, mais le choc psychologique subi est considérable.

Vendredi, les touristes étaient retournés dans la mer. Pas pour fuir cette fois-ci, mais pour se baigner. Les pompiers sont encore bien présents et un navire envoyé par les autorités est arrivé sur l'île, par sécurité, au cas où une évacuation devait être ordonnée.

(L'essentiel/atk)