Une trombe marine s'abat sur Salerne

Routes inondées, magasins envahis par les eaux. Le sud de l'Italie a été balayé par les intempéries, mardi. Les régions de Salerne et Avellino, au sud et à l'est de Naples en Campanie, ont particulièrement souffert.

À Salerne, une trombe marine s'est formée sur le plan d'eau situé devant la ville. Visible depuis des kilomètres à la ronde et créant la panique parmi les habitants, le tourbillon s'est abattu sur le port commercial. Une vingtaine de containers se sont renversés sur son passage dont trois ont fini dans la mer, a fait savoir la capitainerie à skytg24.it. Ils seront récupérés mercredi. La violence du vent a aussi fait rompre les amarres d'un navire. Deux ouvriers ont été légèrement blessés, ils ont été accompagnés dans un hôpital pour des contrôles.

La région d'Avellino a aussi été copieusement arrosée. Quelque 150 mm d'eau se sont abattus en douze heures. Des rues, des magasins et des garages ont été inondés. Les pompiers sont intervenus une quarantaine de fois.

En Calabre aussi

Plus au sud encore, sur la pointe de la botte, c'est la ville de Cutro, près de Crotone, qui a été balayée par une tornade. Le tourbillon a ballotté un train de droite à gauche. Sous la force du vent, des vitres se sont cassées. Des personnes ont été légèrement blessées, mais le convoi n'a pas déraillé.

(L'essentiel)