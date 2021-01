Un loup à Genève, une première depuis 150 ans

Un loup était de passage à Genève en début d’année: une première depuis 150 ans. Dans le cadre de leurs activités de suivi de la faune, les gardes de l’environnement ont découvert des images déclenchées automatiquement par un piège photo, dans la nuit du 7 au 8 janvier. Sur la séquence, on voit un animal, prudent et craintif, flairer précautionneusement les environs puis rebrousser chemin.

Sa gorge blanche et sa large encolure sont caractéristiques du loup. Il s’agit du premier confirmé par un service officiel, après une absence de 150 ans. À ce stade, aucune autre image n’a été enregistrée et il est difficile de savoir si le séjour de l’animal s’est prolongé, sachant que cette espèce très mobile peut parcourir de longues distances en une seule nuit. «À titre de précaution, les éleveurs de la région, peu nombreux, ont été informés sans délai et des mesures de sécurisation des animaux de rente vont être mises en œuvre sur le terrain avec l’aide des autorités», a précisé le Canton.

Cette découverte ne constitue pas pour autant une surprise, car elle fait écho au retour progressif du loup, observé à la fois en Suisse et en France, sur ses anciens territoires.

