May et Juncker ne se lâchent pas en ce moment

«Je confirme un entretien téléphonique en début d'après-midi. Nous continuons a nous parler et à travailler», a déclaré le porte-parole de la Commission Margaritis Schinas. L'entretien a été confirmé par les services de Mme May. Plusieurs sources ont par ailleurs évoqué la possibilité d'une visite de la Première ministre britannique à Strasbourg, où le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le négociateur de l'UE Michel Barnier participent aux travaux du Parlement européen réuni en session plénière.

Un déplacement de Mme May à Strasbourg lundi, annoncé notamment par le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney, n'a cependant pas été confirmé par Downing Street. «Il n'y a rien à notre agenda, si elle vient (à Strasbourg) ce sera pour rencontrer Jean-Claude Juncker», a indiqué à l'AFP un responsable du Parlement européen. Mme May et M. Juncker avaient déjà eu une conversation téléphonique dimanche, après un week-end de contacts entre les deux équipes de négociation, qui n'a pas permis de sortir de l'impasse actuelle des discussions sur le Brexit.

(L'essentiel/afp)