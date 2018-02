À 13 ans, il met enceinte sa petite sœur de 11 ans

Une enfant de 11 ans a mis au monde un petit garçon, samedi dernier dans un hôpital de Murcie (sud-est). Elle avait été admise dans l'établissement pour des «douleurs au ventre». Les officiers chargés de déterminer l'identité du père de l'enfant ont appris auprès de la famille qu'il s'agissait du propre frère de la jeune fille. Selon des sources proches du dossier, le garçon avait 13 ans lorsqu'il a mis sa sœur enceinte, rapporte La Verdad. Il ne risque aucune poursuite judiciaire en Espagne en raison de son jeune âge.

La jeune fille et ses parents affirment qu'ils ne s'étaient pas rendu compte de cette grossesse et qu'ils pensaient à de simples douleurs intestinales, écrit El Pais. Un test ADN doit encore confirmer les dires de la famille quant à l'identité du père du nouveau-né. Manuel Villegas, chef du Département régional de la santé a évoqué un cas «absolument exceptionnel».

«Une enquête est encore en cours (...) et nous verrons ce qu'il se passe et si nous pouvons aider de quelque manière que ce soit», a-t-il déclaré. Selon la presse locale, aucun élément ne laisse penser que la jeune fille et son frère ait eu un rapport sexuel non consenti.

(L'essentiel/joc)