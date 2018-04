Ioulia Skripal a quitté l'hôpital (médias britanniques) Londres, 10 avr 2018 (AFP) - Ioulia Skripal a quitté l'hôpital où elle était soignée depuis son empoisonnement par un agent innervant avec son père, l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, début mars en Angleterre, ont rapporté la BBC et Sky News mardi.

La BBC a précisé que la femme de 33 ans était sortie de l'hôpital lundi et emmenée dans un endroit sûr, tandis que son père reste hospitalisé. Un porte-parole du service public de santé britannique (NHS) a indiqué qu'une conférence de presse était prévue à 10h30 à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre), où Ioulia et son père, 66 ans, avaient été retrouvés inconscients sur un banc, le 4 mars.

Les médecins de l'hôpital avaient annoncé vendredi que leur état de santé s'améliorait «rapidement». Interrogée par l'AFP, la police britannique n'a pas fait de commentaire. Londres accuse Moscou d'avoir empoisonné l'ex-espion et sa fille et l'affaire a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou et les Occidentaux, qui s'est traduite par la plus importante vague d'expulsions croisées de diplomates de l'Histoire.

(L'essentiel/afp)