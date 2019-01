Porochenko va briguer un deuxième mandat

Le président ukrainien Petro Porochenko a annoncé mardi son intention de briguer un second mandat lors de la présidentielle du 31 mars, promettant de lancer le processus de l'intégration de son pays à l'Union européenne (UE) et à l'OTAN. «Le sentiment d'une profonde responsabilité devant mon pays, mes compatriotes, m'a motivé à présenter une nouvelle fois ma candidature au poste de président d'Ukraine», a déclaré sous les applaudissements, M. Porochenko, élu en 2014 à la suite du mouvement pro-occidental du Maïdan, lors d'un rassemblement de ses partisans à Kiev.

«Je demande aux électeurs un nouveau mandat pour garantir l'irréversibilité de notre intégration européenne et euro-atlantique, pour renouveler l'intégrité territoriale de l'Ukraine et apporter la paix à l'Ukraine», a-t-il poursuivi. M. Porochenko a promis de déposer en 2024, soit au terme d'un nouveau mandat, une demande officielle d'entrée de l'Ukraine dans l'UE et d'obtenir de l'OTAN un plan d'action en vue de l'adhésion. Surnommé le "roi du chocolat" pour avoir fait fortune dans la confiserie, l'ancien milliardaire de 53 ans a été élu président en mai 2014 après des manifestations d'ampleur à Kiev ayant conduit à la destitution de son prédécesseur et à une crise ouverte avec la Russie.

Cet homme imposant et au long parcours politique promettait d'endiguer la corruption omniprésente et de mettre fin au conflit avec les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Cinq ans plus tard, le processus de paix dans l'est est au point mort et le renforcement des liens de cette ex-république soviétique avec l'UE apparaît comme sa principale réussite, tandis qu'il a souvent été critiqué par la lenteur de la lutte contre la corruption. Lors de la présidentielle, il sera notamment opposée à Ioulia Timochenko. L'ancienne Première ministre a annoncé sa candidature, la semaine dernière.

