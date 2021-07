Un ado de 17 ans arrêté après la mort d’un policier

Un jeune homme de 17 ans a été arrêté pour le meurtre en Suède d’un policier tué lors d’une fusillade, une première depuis 14 ans, ont annoncé vendredi les autorités du pays nordique, confronté à un grave problème de violences lié à des bandes criminelles. Le suspect a été arrêté vendredi après-midi et inculpé de meurtre et tentative de meurtre. «C’est une personne jeune. Une personne qui a 17 ans et qui est impliquée dans un milieu conflictuel», a précisé la procureure Ulrika Aberg lors d’une conférence de presse. Ce dernier rejette toute accusation.

L’attaque est survenue mercredi soir alors que plusieurs policiers effectuaient une patrouille à Biskopsgården, une banlieue difficile de Göteborg (ouest), lorsque l’un d’entre eux a été touché par un tir, selon les premiers éléments de l’enquête. L’agent d’une trentaine d’années, depuis peu en fonction, est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital plus tard dans la nuit.

(L'essentiel/afp)