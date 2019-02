Les parents de Matteo Renzi arrêtés

Tiziano Renzi et Laura Bovoli, parents de Matteo Renzi, ont été arrêtés lundi et assignés à résidence pour faillite frauduleuse et émission de fausses factures dans une affaire impliquant trois sociétés coopératives dont ils ont été reconnus gérants de fait, selon un juge du tribunal de Florence.

La mise aux arrêts domiciliaires a été décidée pour éviter la destruction ou la manipulation de preuves, ont indiqué les médias italiens, citant des sources judiciaires. «J'ai beaucoup de confiance dans la justice italienne (...) et donc je suis impatient d'assister au procès», a déclaré Matteo Renzi, 44 ans, qui a gouverné l'Italie de février 2014 à décembre 2016.

Sulla vicenda che oggi, casualmente oggi, ha colpito i miei genitorihttps://t.co/ijvPUqUpa4– Matteo Renzi (@matteorenzi) 18 février 2019

«Car qui a lu les attendus (de cette décision) me garantit de n'avoir vu jamais une mesure aussi absurde et disproportionnée», a-t-il ajouté.

«Je n'ai jamais vu une chose de ce genre», a déclaré de son côté l'avocat de la famille Renzi, Federico Bagattini, soulignant que les faits remontaient «au plus tard à 2012». «Si je n'avais pas fait de politique, ma famille n'aurait jamais été salie de cette façon», a encore déploré M. Renzi.

(L'essentiel/afp)