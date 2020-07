Village ravagé par des feux de forêt meurtriers

L'incendie de forêt qui s'est déclaré lundi s'est propagé très vite pour toucher Smolianynové, mardi. Plus de 100 maisons ont été ravagées, selon le ministère ukrainien de l'Intérieur. Mercredi, le village était enveloppé d’une épaisse fumée et une forte odeur de brûlé s'en dégageait. Des flammes étaient encore visibles dans les pins de la forêt voisine.

«J'ai 70 ans et je n'ai plus rien», a raconté Viktor, un villageois dont la maison a complètement brûlé. «Je n'ai jamais vu ça de ma vie», a renchéri Vassyl, un secouriste, en train de verser de l'eau sur du feu couvant dans les débris calcinés d'une maison. «Hier (NDLR: mardi), les flammes dépassaient les pins, la température était terrible», a-t-il ajouté.

Moins de vent mais de grosses chaleurs

Plus de 1 200 pompiers, secouristes et membres de la Garde nationale étaient déployés pour combattre «trois foyers clés», empêcher leur propagation et aider la population, a-t-il précisé. Des avions bombardiers d'eau ont aussi été déployés, malgré des craintes initiales que les combattants séparatistes pro-russes puissent les abattre.

Le bilan a été revu à la baisse à cinq morts, contre six la veille au soir. Mais il pourrait encore s'alourdir car «il y a des blessés et des personnes qui n'ont pas été retrouvées». Les autorités ukrainiennes estimaient mercredi que la situation s'améliorait. «Nous avons survolé le site et ne voyons pas de foyers supplémentaires de feu», a indiqué le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov. «La météo est propice (à la lutte contre les flammes), car il n'y a plus de rafales de vent», a-t-il estimé même si, selon les journalistes de l'AFP, la chaleur dépasse toujours les 30°C.

Fin juin, c’est l’ouest du pays qui avait fait les frais des caprices du climat. Mais là, c’étaient des inondations qui avaient frappé la région et fait des victimes.

(L'essentiel/afp)