Leur voisine dans l'avion meurt pendant le vol

Une Britannique de 64 ans est décédée lors d'un vol Easyjet reliant Gatwick (Royaume-Uni) à Malaga (Espagne), lundi. Le jeune couple qui voyageait à côté de la victime accuse la compagnie aérienne de «n'avoir pas vu que la passagère était gravement malade» avant d'embarquer, rapporte le «Daily Mail».

Ann rentrait d'une croisière dans les Caraïbes, où elle avait contracté une infection pulmonaire. Jacob Rogers, un autre passager, a rencontré la sexagénaire avant de monter dans l'avion. Elle aurait alors raconté ses malheurs au jeune homme de 28 ans: «Elle vomissait de l'eau et n'avait rien pu garder pendant deux jours. Elle a dit avoir attrapé une infection pulmonaire sur le bateau», témoigne le Britannique établi en Espagne.

Atterrissage comme si rien ne se passait

Avant même le décollage donc, la respiration laborieuse d'Ann a fortement inquiété Jacob et sa petite amie. Ils avaient l'impression qu'elle avait «du liquide dans les poumons». «J'ai hésité à lui conseiller de ne pas voler dans son état, mais ce n'était pas à moi de le faire», estime le jeune homme. Lors de l'atterrissage, la tête d'Ann est soudainement partie en avant et s'est logée entre le siège et le hublot.

Le bras de la sexagénaire était devenu flasque et le jeune couple ne parvenait plus à sentir son pouls. Malgré la vive inquiétude de Jacob et Jessica, l'équipage a lancé la procédure d'atterrissage. Selon les deux amoureux, le personnel n'a pas essayé de relever la sexagénaire et n'a pas vérifié que sa ceinture était bien attachée. Tandis que l'avion approchait du sol, le couple a tenté en vain d'attirer l'attention de l'équipage. Ce n'est qu'au moment où il s'est mis à crier et à paniquer que le personnel est venu voir ce qui se passait.

EasyJet accused of negligence after Brit woman, 64, dies on Gatwick flight 'when staff failed to stop she was seriously ill' https://t.co/dD0qDhMpWp pic.twitter.com/xLciCzOZq2— Appytechie (@techieappy) 6 mars 2019

«Nous ne voulions pas hurler que nous pensions que cette femme était morte, il y avait des enfants autour de nous», explique Jessica. L'équipage s'est servi d'un défibrillateur pour tenter de réanimer Ann, en vain. Le jeune couple, traumatisé, en veut à la compagnie aérienne. «On ne sait pas si sa mort était évitable ou pas. Mais le peu d'attention d'Easyjet était pour le moins inquiétant. Elle avait parlé de son infection pulmonaire à au moins cinq membres du personnel à l'aéroport», affirme Jessica.

«Le fait d'avoir vérifié sa ceinture ou remonté son siège aurait peut-être fait la différence entre vie et mort», ajoute la jeune femme. Un porte-parole de la compagnie confirme le décès d'une passagère mais précise que la sexagénaire ne présentait aucun signe «justifiant une inquiétude ou toute action préalable pour l'empêcher de voyager à ce moment-là».

(L'essentiel/joc)