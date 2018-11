Weber élu chef de file de la droite aux Européennes

L'Allemand Manfred Weber a été désigné jeudi chef de file de la droite européenne pour les élections européennes de mai 2019 lors d'un congrès à Helsinki, selon les résultats officiels. Au terme d'un scrutin sans suspense, le Bavarois âgé de 46 ans a obtenu 492 des 619 voix des délégués du Parti Populaire européen (PPE), appelés à voter, selon les résultats proclamés officiellement au congrès.

Son adversaire le Finlandais Alexander Stubb, 50 ans, qui faisait figure d'outsider en a obtenu 127. Deux votes ont été invalidés. Si le PPE reste la première force au Parlement européen, à l'issue du scrutin de mai prochain, M. Weber pourrait prétendre à la succession du Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, à la présidence de la Commission européenne. M. Weber, qui dirige le groupe du PPE au Parlement européen, s'est présenté comme un modéré capable de surmonter les divisions de cette formation en perte de vitesse face aux montées des extrêmes sur fond de crise migratoire dans l'UE.

Le poste de président de la Commission européenne (occupé depuis 2004 sans discontinuité par un membre du PPE) fait partie du grand mercato qui suivra les européennes organisées dans l'UE du 23 au 26 mai prochain, avec ceux de la présidence du Conseil européen, du Parlement européen, de la BCE et du haut représentant de l'UE pour la politique étrangère.

Thank you very much for your support, lets start a new chapter for Europe together.