Marvin était caché dans le placard d'un pédophile

Un adolescent porté disparu depuis deux ans a été retrouvé vendredi, dans l'ouest de l'Allemagne, lors d'un raid de la police ciblant la possession de matériel pédopornographique. Il était caché dans le placard d'un appartement. La descente de police visait l'habitation d'un homme de 44 ans, dans la ville de Recklinghausen.

Marvin, âgé de 15 ans, avait été dissimulé ou s'était lui même caché, a indiqué la police. Il avait disparu sans laisser de traces le 11 juin 2017. «Il n'y a pour l'instant pas de preuve indiquant que le garçon a été retenu dans l'appartement contre son gré», a déclaré un porte-parole de la police. «Nous avons des raisons de penser qu'il y est resté de lui même pendant un certain temps».

Le suspect, Lars «Mike» H. 44 ans, est accusé d'avoir dissimulé des productions de pornographie infantile. Un autre homme de 77 ans se trouvait également dans l'appartement. Les deux personnes ont été placées en détention. Au cours de la descente, la police a saisi des dispositifs techniques et des disques durs dont le contenu doit être évalué.

«Marvin ressemble à un homme brisé»

La mère de l'ado, Manuela B., 53 ans, a enfin pu embrasser son fils vendredi soir, après plus de 900 nuits d'angoisse. Le journal dominical Bild am Sonntag raconte ses retrouvailles, teintées d'émotion. «J'ai toujours dit que Marvin était soit mort, soit quelque part où il ne pouvait pas me contacter, a expliqué Manuela. J'ai passé deux ans et demi à imaginer ce que ce serait de le revoir. Ce n'est pas ce que j'imaginais, c'est encore plus beau».

La quinquagénaire se dit persuadé que son fils a été «manipulé depuis le début» par l'homme chez qui il a été retrouvé. «Je deviens folle en pensant à ce qu'ils lui ont fait. (...) Et pourtant, il a créé une sorte de lien avec eux». Au premier coup d’œil, Manuela dit avoir à peine reconnu son fils: «Marvin ressemble à un homme brisé, on dirait qu'il est plus vieux que moi». L'adolescent, dont la disparition avait été très médiatisée en Allemagne, a été admis dans une clinique selon Bild.

