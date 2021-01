Des stars vaccinées en premier font scandale

La campagne de vaccination a débuté le 27 décembre en Pologne comme dans plusieurs pays européens. Mais dans un premier temps, seul le personnel soignant doit être vacciné, selon le plan du gouvernement. Le centre médical de l'Université de Varsovie a cependant annoncé la semaine dernière qu'il avait vacciné 18 personnalités culturelles, qui doivent servir d'ambassadeurs pour la campagne de vaccination.

L'hôpital a indiqué avoir administré au total 450 doses, dont 300 pour son personnel soignant et 132 pour leurs familles et des patients. La liste incluait certains politiciens. Parmi les célébrités figurent l'actrice Maria Seweryn, qui est âgée de 45 ans, le chanteur Michal Bajor, 63 ans, et Edward Miszczak, un journaliste de télévision de 65 ans.

L'affaire a été révélée quand l'ancien Premier ministre Leszek Miller, un patient de l'hôpital, a tweeté une photo d'un dossier médical montrant qu'il avait été vacciné le 30 décembre. Des politiciens locaux dans d'autres régions du pays, dont des membres du parti Droit et Justice (PiS, au pouvoir), ont également été critiqués pour avoir été vaccinés sans attendre leur tour.

«Un véritable scandale»

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré samedi à l'agence PAP qu'il n'y avait «aucune justification pour enfreindre les règles», dénonçant un «véritable scandale». Le porte-parole du gouvernement Piotr Muller a indiqué lundi que le gouvernement avait ouvert une enquête, exprimant l'espoir qu'il y a aurait «une punition dès aujourd'hui pour les coupables». Les sanctions pourraient inclure des amendes et des procédaires disciplinaires, a-t-il dit.

La Pologne doit commencer à vacciner les seniors, les instituteurs et les membres des forces armées courant janvier. Le vaccin sera par la suite disponible pour le reste des 38 millions de Polonais. Michal Dworczyk, le responsable du gouvernement chargé des vaccinations, a indiqué lundi qu'un peu plus de 50.000 personnes avaient été déjà vaccinées, et qu'il s'attendait à ce que 2,9 millions d'autres le soient au cours du premier trimestre de 2021.

