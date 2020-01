L'UE signe à son tour l'accord de Brexit

Les présidents de la Commission européenne et du Conseil ont signé vendredi, l'accord de Brexit approuvé par le Royaume-Uni pour permettre sa ratification par le Parlement européen, a annoncé Ursula von der Leyen. «Nous avons avec Charles Michel signé l'accord pour la sortie du Royaume-Uni, ouvrant la voie à sa ratification par le Parlement européen», a annoncé la présidente de la Commission européenne dans un message sur son compte tweeter.

Avec l'aval formel d'Ursula von der Leyen et de Charles Michel, le texte va maintenant être soumis au Parlement européen, le 29 janvier, pour ratification. Puis, jeudi prochain, les diplomates des États membres de l'UE approuveront par écrit l'accord, assurant ainsi le départ en bon ordre de la Grande-Bretagne, le 31 janvier, à minuit. «Les choses vont inévitablement changer, mais notre amitié restera. Nous entamons un nouveau chapitre en tant que partenaires et alliés», a souligné le président du Conseil, dans un tweet sur son compte officiel. Et il a ajouté: «Je tiens à écrire cette nouvelle page ensemble».

Le négociateur de l'UE, le Français Michel Barnier, a assisté à cette signature, organisée tôt au siège de la Commission européenne à Bruxelles, car le président du Conseil européen se rend ensuite à Tirana. L'accord doit être envoyé à Londres pour être paraphé par le Premier ministre Boris Johnson. Elizabeth II a donné jeudi son consentement royal au texte réglant les modalités de la rupture, après 47 ans d'un mariage tumultueux avec l'Union européenne. Le texte avait été adopté définitivement mercredi soir par le Parlement britannique.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen



Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.



Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS — Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020

(L'essentiel/afp)