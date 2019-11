Un agresseur d'Özil et Kolasinac prend 10 ans

#JAILED | Two men plead guilty after attempting a brazen robbery in #Hampstead.CCTV footage shows they didn't hesitate to draw a weapon when making demands but didn't bargain on being challenged. One victim stood his ground and fought the suspects off ? https://t.co/x1PURsQ6szpic.twitter.com/7fLmlp8dDA– Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 6, 2019

Le verdict est tombé. Mesut Özil et Sead Kolasinac avaient été les cibles d'une agression il y a près de quatre mois. Leur agresseur, Ashley Smith, a été condamné vendredi à une peine de dix ans de prison. L'homme est connu de la justice anglaise, il en serait à sa 20e condamnation en près de 15 ans. Il était aussi en liberté conditionnelle. Son complice sera quant à lui jugé plus tard. De nouvelles images de l'agression ont été publiées sur Twitter mercredi par la police.

Pour rappel, les malfrats avaient volé un scooter avant de s'en prendre aux deux Gunners. Armés d'une aiguille à tricoter et d'un tournevis, ils avaient tenté de voler les montres des deux footballeurs. Mais c'était sans compter sur un Kolasinac plein de courage et encore plus remuant que dans son couloir avec Arsenal.

La mésaventure s'est terminée sur une course-poursuite entre les joueurs réfugiés dans la voiture d'Özil et les deux criminels en scooter. Mais cet épisode n'a pas eu de grandes répercussions sur les deux joueurs, qui avaient tout de même été laissés au repos quelques matches après l'incident.

(L'essentiel/Sport-Center)