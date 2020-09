Il tue sa copine et se fait passer pour elle sur le Net

La police suisse a mis fin jeudi matin à la cavale d’un jeune homme suspecté du meurtre de sa petite amie. Janner Jimenez Ortiz, 29 ans, a été arrêté dans une gare près de Genève, alors qu’il tentait de fuir la Suisse. L’enquête a commencé le 24 août à Valence (est de l’Espagne), jour où a été signalée la disparition de Yesica Gularte, une infirmière uruguayenne.

Une semaine plus tard, le corps de la jeune femme était retrouvé dans le coffre d’une voiture garée dans la rue où elle vivait avec son petit ami, Janner Jimenez Ortiz. Yesica avait été frappée et étranglée, et le principal suspect de ce meurtre avait disparu.

Pour gagner du temps et organiser sa fuite, le jeune homme avait pris le contrôle du compte Instagram de sa compagne et envoyé des messages à son entourage, écrit le «Sun». «Je vais bien, occupe-toi de mon chat», aurait notamment écrit Jimenez à un proche de la victime.

«Il est jaloux et menteur»

Après la découverte du corps de Yesica, sa sœur avait lancé un appel sur les réseaux sociaux, convaincue de la culpabilité de son petit ami. «Le Colombien l’a tuée à Valence en Espagne. Il est en train de fuir la justice. S’il vous plaît, partagez ces photos de lui pour que justice soit faite», avait-elle écrit. «Ils s’étaient déjà disputés par le passé. Je suis sûre que c’est lui. Il est jaloux et menteur», avait pour sa part confié une amie de la victime à la télévision espagnole.

Selon le média espagnol, Jimenez se préparait à quitter le territoire suisse quand il a été interpellé, jeudi matin. L’enquête suit son cours. Il s’agira notamment de déterminer si la victime a été tuée dans sa voiture avant que celle-ci ne soit déplacée, ou si le meurtre a eu lieu dans son appartement. La police de Valence, qui n’écarte pas l’hypothèse d’une complicité, refuse d’en dire plus pour le moment.

