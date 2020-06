Le suspect localisé à Praia da Luz 1h avant le drame

Le mystère entourant la disparition de Maddie McCann serait-il enfin sur le point de s’éclaircir, treize ans après les faits? Mercredi, <la police allemande a annoncé qu’elle enquêtait sur un nouveau suspect, un délinquant sexuel déjà condamné à plusieurs reprises, notamment pour avoir abusé sexuellement des enfants. L’Allemand de 43 ans a écopé en décembre dernier de 7 ans de prison pour le viol d’une touriste américaine, commis 18 mois avant la disparition de la petite Britannique alors âgée de 3 ans.

L’individu, dont le nom n’a pas été communiqué, s’était introduit dans le logement de cette femme de 72 ans pour l’agresser et lui voler son sac à main, explique le Braunschweiger Zeitung.

