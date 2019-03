Attaques au couteau: «Il faut agir maintenant»

Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a annoncé mercredi le déblocage d'une enveloppe de 100 millions de livres (plus de 160 millions d'euros) accordée à la police pour lutter contre une série d'attaques au couteau dans le pays. Cet argent permettra par exemple de financer des heures supplémentaires, afin que la police puisse combattre ce qu'il a qualifié d«épidémie».

«Nous devons et nous allons éteindre cette menace», a-t-il lancé. Selon l'Office des statistiques nationales (ONS), 285 personnes ont été tuées par arme blanche entre avril 2017 et mars 2018 en Angleterre et au pays de Galles, soit un record depuis le début de la publication de ces chiffres en 1946. Un quart de ces victimes étaient des hommes âgés de 18 à 24 ans.

Particulièrement à Londres

Le ministre a rappelé que le gouvernement allait déjà, à partir d'avril, augmenter de 970 millions de livres les fonds pour la police, afin de recruter et de former davantage de forces de l'ordre. «Mais cela prend du temps et il faut agir maintenant», a expliqué M. Hammond, pour justifier l'enveloppe supplémentaire de 100 millions de livres. Le gouvernement a consenti ce geste alors qu'il est sous le feu des critiques, notamment en raison des baisses d'effectifs dans la police au moment où une série de meurtres au couteau, notamment d'adolescents, suscitent l'émoi dans le pays.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, avait pressé M. Hammond ces derniers jours de débloquer des fonds face à ce fléau qui touche particulièrement la capitale.

(L'essentiel/afp)