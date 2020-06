Au moins 21 ans de prison pour attaque d'une mosquée

La justice norvégienne a condamné jeudi à une peine, extensible, de 21 ans de prison un extrémiste de droite qui avait tenté de «tuer le plus de musulmans possible» dans une mosquée, près d'Oslo, après avoir abattu, par racisme, sa demi-sœur d'origine asiatique.

«Philip Manshaus (...) est condamné à 21 ans de "forvaring"», une peine de prison prolongeable indéfiniment, a tranché le tribunal d'Asker og Baerum, à l'ouest d'Oslo. Se réclamant de la mouvance néo-nazie, Philip Manshaus, 22 ans, a été reconnu coupable d'«homicide» et de «tentative d'acte terroriste». Costume trois pièces noir et chemise blanche, il est resté impassible en écoutant le verdict, unanime, de la Cour, et a exprimé l'intention de ne pas faire appel.

Racisme

Vêtu d'un gilet pare-balles et d'un casque équipé d'une caméra, il avait ouvert le feu, le 10 août 2019, dans le centre islamique Al-Noor à Baerum, sans faire de blessés graves, avant d'être maîtrisé par des fidèles. «Manshaus a expliqué que son plan n'était pas seulement de tuer autant de musulmans que possible mais il voulait déstabiliser la société et accélérer une guerre des races», a indiqué la juge Annika Lindström.

La police avait aussi retrouvé le corps de sa demi-sœur adoptive, d'origine chinoise, tuée de quatre balles à leur domicile, là aussi pour des motivations racistes. La perpétuité n'existant pas en Norvège, la peine dite de «forvaring» permet de maintenir un détenu derrière les barreaux tant qu'il reste considéré comme un danger pour la société. Manshaus ne pourra pas demander une libération anticipée avant 14 ans. Le verdict est conforme au réquisitoire du parquet pour lequel Manshaus semble devoir être «dangereux sur une très longue durée».

Inspiré par Christchurch

Contre l'avis de son client, la défense avait, elle, émis des doutes sur sa responsabilité pénale et suggéré des soins psychiatriques forcés. L'accusé a reconnu les faits mais rejeté les chefs d'accusation, assurant avoir agi par «état de nécessité», une notion juridique qui autorise des actes illégaux dans des conditions exceptionnelles. Il n'a affiché aucun remords, regrettant au contraire n'avoir pas réussi à faire plus de victimes et effectuant salut hitlérien et geste suprémaciste devant les caméras.

Il a aussi dit avoir été inspiré par l'attaque de Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars 2019, au cours de laquelle Brenton Tarrant avait tué 51 personnes en tirant contre deux mosquées.

Tarrant s'inscrivait lui-même en droite ligne avec un autre extrémiste norvégien, Anders Behring Breivik, qui avait tué 77 personnes dans un attentat à la bombe et une fusillade contre des jeunes travaillistes le 22 juillet 2011.

(L'essentiel/afp)