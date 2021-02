Le Premier ministre dégoûté par l'ancien roi

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a exprimé vendredi, sa «répulsion» à l’égard de la «conduite incivique» de l’ancien roi Juan Carlos, après l’annonce du versement par ce dernier de près de 4,4 millions d’euros pour régler une ardoise fiscale.

«Je vais manifester de manière catégorique le même sentiment que la majorité des Espagnols, qui est la répulsion face aux conduites inciviques que nous avons apprises à travers les médias», a-t-il déclaré devant la presse, en soulignant toutefois que c’était «le comportement d’une personne» qui était en cause, pas la monarchie en tant qu’institution.

Manœuvre pour éviter les poursuites

Cerné par les enquêtes et en exil à Abu Dhabi, l’ex-roi d’Espagne, Juan Carlos, a réglé au fisc une nouvelle dette de près de 4,4 millions d’euros, une opération destinée à éviter des poursuites judiciaires, qui sape encore un peu plus à la fois son image et celle de la monarchie.

Révélé jeudi soir par le quotidien El País et confirmé vendredi par son avocat, ce versement au fisc espagnol a pour but de régulariser les obligations fiscales découlant de vols en jet privé, d’une valeur de 8 millions d’euros selon la presse, dont l’ancien monarque avait bénéficié et qui avaient été payés par une fondation basée au Liechtenstein et appartenant à l’un de ses cousins. C’est la deuxième fois que l’ancien souverain règle ainsi une dette auprès de l’administration fiscale.

Blanchiment?

En décembre, il avait déjà versé près de 680 000 euros, une régularisation consécutive à une enquête anti-corruption portant sur l’utilisation par Juan Carlos de cartes de crédit liées à des comptes bancaires aux noms d’un entrepreneur mexicain et d’un officier de l’armée de l’air espagnole.

Dans cette affaire, la justice cherche à déterminer s’il a utilisé des prête-noms pour blanchir de l’argent après 2014, date de son abdication et donc de la fin de son immunité de chef d’État. En reconnaissant avoir soustrait des revenus au fisc, l’ancien monarque tente d’éviter des poursuites. Mais la justice, qui cherche à déterminer l’origine des fonds ayant permis de payer cette régularisation, n’a pas encore pris de décision à ce sujet.

Parti en exil en août à Abu Dhabi alors que se multipliaient les soupçons sur l’origine opaque de sa fortune, Juan Carlos, 83 ans, est visé par un total de trois enquêtes.

(L'essentiel/AFPE)