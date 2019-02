Elle périt après un repas dans un restaurant étoilé

Une Espagnole est décédée après un repas au Riff, un restaurant de Valence (sud-est) à qui le guide Michelin a attribué une étoile en 2009. Samedi, Maria Jesus Fernandez Calvo avait commandé un plat contenant du riz et des morilles à l'occasion de l'anniversaire de son mari. À son retour chez elle, la femme de 46 ans a commencé à vomir et à souffrir de diarrhée. Elle est décédée le lendemain matin, à l'aube.

Selon El Pais, onze autres clients, dont l'époux et le fils du couple, ont enduré des symptômes similaires, mais moins violents. L'état de santé de ces autres personnes évolue de manière favorable. Le restaurant a été fermé le temps de l'enquête, et les résultats de l'autopsie, pratiquée lundi, devraient bientôt être publiés. La ministre régionale de la Santé, Ana Barcelo, explique qu'un «premier contrôle a été effectué dans l'établissement et qu'il semble que tout soit normal». Des échantillons de matières premières et d'aliments utilisés dans le menu consommé par la victime ont été prélevés et sont en cours d'analyse.

Dans un communiqué, le restaurant Riff a annoncé qu'il resterait fermé tant que la lumière sur ce drame n'était pas faite. Le propriétaire de l'établissement, Bernd H. Knöller, assure qu'il collabore pleinement avec le ministère de la Santé, afin d'éclaircir l'affaire. «Dès les premières recherches et inspections, il a été constaté que le restaurant était conforme à toutes les réglementations sanitaires, en attendant les résultats des tests effectués», souligne l'Allemand. Il ajoute: «Quelle que soit la cause de ce drame, je souhaite exprimer mon profond regret pour ce qui s'est passé».

Investigan al restaurante Riff de Valencia por una posible intoxicación que ha causado la muerte de una mujer https://t.co/xxLzXBzRVr pic.twitter.com/jam1eh9QbP— GEAC (@GastereaGeac) 20 février 2019

Cierra el restaurante de lujo Riff de Valencia tras la muerte de una comensalhttps://t.co/kr4LSBWdup pic.twitter.com/KTpH9aZzUR— El Mundo CValenciana (@elmundocv) 19 février 2019

(L'essentiel/joc)