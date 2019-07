Condamné pour fausses accusations de pédophilie

Cet ancien employé d'une association caritative d'aide aux enfants et infirmier avait été reconnu coupable lundi par le tribunal de Newcastle d'avoir entravé le cours de la justice. Ses accusations avaient déclenché l'ouverture d'une gigantesque enquête, lors de laquelle la police avait perquisitionné les domiciles d'Edwin Bramall, ancien chef de l'armée et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, et de l'ancien commissaire européen Leon Brittan, aujourd'hui décédé.

L'homme âgé de 51 ans, connu sous le surnom de «Nick» utilisé dans cette procédure, avait accusé le prétendu cercle de pédophiles d'avoir tué trois garçons, affirmant avoir vu l'un d'eux se faire étrangler sous ses yeux.

Des accusations «crédibles»

Ses accusations avaient fait la une des médias en 2014, mettant la pression sur la police qui avait été très critiquée après l'affaire Jimmy Saville, du nom d'un ancien animateur de la BBC décédé en 2011, au cœur d'un retentissant scandale d'abus sexuels, révélé en 2012.

Le responsable de l'enquête policière, Kenny McDonald, avait qualifié les accusations de «crédibles» au journal télévisé en 2014. Mais la police n'avait trouvé aucune preuve pour étayer ces accusations et avait clos l'enquête en 2016.

(L'essentiel/afp)