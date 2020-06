Vladimir Poutine fera voter sa réforme en juillet

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé lundi la tenue le 1er juillet d'un référendum d'adoption de la réforme constitutionnelle qui lui donnera notamment le droit d'effectuer deux mandats supplémentaires à partir de 2024. Le scrutin était prévu à l'origine en avril, mais reporté à cause de l'épidémie de nouveau coronavirus. M. Poutine a annoncé cette date à l'issue d'une réunion en visioconférence, retransmise à la télévision, avec des responsables politiques, électoraux et sanitaires, le président ayant expliqué vouloir s'assurer que rien ne s'opposait à la tenue du vote, qu'il s'agisse de la situation épidémiologique, de questions logistiques et juridiques, mais aussi de la tenue de baccalauréat russe.

Concernant l'épidémie du nouveau coronavirus, sa propagation s'est stabilisée depuis une quinzaine de jours, même si le nombre des nouvelles infections détectées (entre 8 000 et 9 000 quotidiennement) reste à des niveaux élevées. Selon le président russe, «l'amélioration de la situation avec le coronavirus» et le fait qu'il reste «un mois entier pour prendre des mesures nécessaires», justifie pleinement la tenue du vote le 1er juillet. M. Poutine avait déjà souligné que le pic épidémique était selon lui passé, et ordonné la tenue le 24 juin du grand défilé militaire à l'origine prévu le 9 mai, pour marquer les 75 ans de la défaite nazie.

Vladimir Poutine a lancé en janvier une réforme constitutionnelle qui, grâce à un amendement ajouté à la surprise générale à la dernière minute en mars, lui donnera notamment le droit d'effectuer deux mandats supplémentaires après la fin de l'actuel en 2024. En théorie, Vladimir Poutine, 67 ans et au pouvoir depuis 2000, pourrait rester au Kremlin jusqu'en 2036. Malgré une baisse de sa popularité ces dernières années, le chef de l'État russe reste très populaire. La réforme ayant déjà été validée par les deux chambres du Parlement, aucun vote des Russes n'est en soi nécessaire, mais le président a décidé de faire valider la révision aussi dans les urnes.

(L'essentiel/afp)