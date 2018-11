L'Espagne et la France arrêtent des passeurs

Les polices espagnole et française ont démantelé un réseau criminel basé à Amiens soupçonné d'organiser la venue en Europe de centaines de Palestiniens par le biais de demandes d'asile frauduleuses, a annoncé dimanche la police espagnole. Neuf personnes, y compris le chef présumé du réseau, ont été arrêtées dans les deux pays dans le cadre de cette opération menée en coopération avec l'agence européenne Europol, a-t-elle précisé.

Cinq arrestations ont été effectuées en Espagne et quatre en France et «la base d'opérations principale» du réseau était située dans la ville d'Amiens, selon la police. La police estime que ce réseau a fait venir par avion depuis janvier quelque 1 200 Palestiniens vivant dans des pays du Proche-Orient, via la Bolivie à destination de Madrid où ils déposaient «une demande d'asile frauduleuse». «Au lieu de poursuivre les procédures administratives liées à leur demande d'asile, ils étaient transportés par l'organisation en Belgique et en Allemagne dans des fourgonnettes», selon le communiqué.

Le réseau demandait quelque 8 000 euros par personne pour la fourniture de faux documents de voyage de réfugiés palestiniens au Liban et pour l'organisation du voyage. Ses gains sont estimés au total à au moins neuf millions d'euros. La police espagnole avait démarré son enquête après avoir décelé une augmentation du nombre de Palestiniens demandant l'asile à l'aéroport de Madrid.

