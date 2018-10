Angela Merkel quittera le pouvoir en 2021

Angela Merkel a posé lundi les jalons de la fin de sa carrière politique, en annonçant que son mandat de chancelière était le dernier et en renonçant à la présidence de son parti, conséquences d'un cinglant revers électoral régional en Allemagne. Mme Merkel a fait ces annonces en interne lors d'une réunion à Berlin des instances dirigeantes du parti de centre-droit qu'elle dirige depuis 18 ans, l'Union démocrate-chrétienne (CDU).

Elle a dit vouloir rester chancelière mais «ce sera le dernier mandat», a indiqué à l'AFP une source proche de son parti sous couvert d'anonymat, des informations relayées aussi par les médias de référence en Allemagne. Et à cette date, en 2021, elle n'aspire pas non plus à poursuivre une carrière européenne, selon cette source, signifiant ainsi qu'elle se retirerait de la vie politique de premier plan. En outre, lors du prochain congrès de la CDU en décembre, Angela Merkel «ne se représente plus à la présidence du parti», a ajouté cette source.

Volte-face

Une manière de préparer sa succession. Une proche, la secrétaire générale du parti Annegret Kramp-Karrenbauer, et un de ses détracteurs, tenant d'un virage à droite, le ministre de la Santé, Jens Spahn, ont déjà fait acte de candidature. Pour autant, Angela Merkel a indiqué qu'elle ne se choisira pas de successeur à la présidence du parti conservateur allemand CDU, strapontin vers la chancellerie. «Je sens que cette phase (de quête d'un nouveau chef de la CDU) est pleine de possibilités, et c'est très bien car nous ne l'avions pas eue depuis 18 ans», a dit la chancelière.

L'annonce de son retrait est une volte-face pour Mme Merkel, conséquence d'un lourd revers électoral la veille pour son mouvement dans la région de Hesse où, bien qu'arrivé en tête, il a perdu plus de onze points par rapport au précédent scrutin, tandis que l'extrême droite et les Verts ont progressé nettement. Mme Merkel avait jusqu'ici toujours dit considérer que la présidence de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et la chancellerie allaient de pair, au risque sinon pour le chef du gouvernement de perdre en crédibilité et autorité.

