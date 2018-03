La famille royale aussi boycottera le Mondial

Jugeant Moscou «coupable» d'avoir empoisonné un ex-espion russe sur son sol, la Première ministre britannique a annoncé un certain nombre de sanctions contre la Russie. En plus de l'expulsion de 23 diplomates russes, de la suspension de «tous les contacts bilatéraux de haut niveau prévus» et de «la révocation de l'invitation faite au ministre des Affaires étrangères (Sergueï Lavrov) de visiter le Royaume-Uni», Theresa May a également indiqué que «Londres n'enverrait aucun représentant, diplomate ou membre de la famille royale» pour assister au Mondial, l'été prochain. La participation de l'équipe anglaise n'est toutefois pas remise en question.

Une décision qui n'aura pas d'impact sur la compétition, a assuré mercredi Moscou. «Le choix revient à chaque supporter de venir à la Coupe du monde ou de ne pas venir. Cela n'aura pas d'impact sur la qualité du tournoi. Nous avons toujours l'intention de l'organiser au plus haut niveau», a déclaré à l'agence de presse RIA Novosti, Alexeï Sorokine, à la tête du Comité d'organisation du Mondial 2018. «C'est dommage que tout le monde n'adhère pas au principe de laisser le football en dehors de la politique», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/afp)