Il y aurait en fait plusieurs «escrocs irlandais»

«Ce n’est pas le même individu.» Le procureur de La Côte, dans le canton suisse du Valais, en est certain: l’Irlandais de 35 ans qu’il a condamné fin novembre à 3 mois de prison ferme n’est pas l’arnaqueur des autoroutes (lire encadré), et ce, même si la tactique et l’origine des filous sont similaires.

«L'arnaqueur Toyota» est passé par le Luxembourg



Un autre Irlandais, prétendant lui aussi avoir été détroussé, sévit dans toute l'Europe. En Suisse, mais aussi en Allemagne et au Luxembourg. L'homme sévit sur les aires d'autoroute. Il a été surnommé «l'arnaqueur Toyota», pour s'être fait passer pour un employé de cette firme, mais aussi de VW.



Il a été aperçu en Un autre Irlandais, prétendant lui aussi avoir été détroussé, sévit dans toute l'Europe. En Suisse, mais aussi en Allemagne et au Luxembourg. L'homme sévit sur les aires d'autoroute. Il a été surnommé «l'arnaqueur Toyota», pour s'être fait passer pour un employé de cette firme, mais aussi de VW.Il a été aperçu en octobre 2016 sur l'aire de Berchem, en février 2017 sur l'aire de Wasserbillig et en novembre 2017 , sur le parking de Match, à Nierderanven.

Le 31 octobre 2016, à Signy, dans une petite commune du canton de Vaud, un certain John a abordé une mère de famille en train d’installer son fils dans la voiture. Il avait placé la sienne, immatriculée en Irlande, de manière à gêner le passage. L’homme a raconté qu’il était en Suisse avec sa fille, en touristes. «Je me suis fait dévaliser. Nous avons besoin d’argent pour manger et rentrer au pays», lui a-t-il expliqué avec insistance. Touchée, la jeune femme lui a donné 300 francs mais John a été encore plus gourmand et a indiqué à sa victime comment aller au distributeur le plus proche. Il a garé sa voiture une nouvelle fois pour l’empêcher de s’en aller. Elle lui alors remis 50 francs supplémentaires. Une fois débarrassée de l’arnaqueur, elle a filé déposer une plainte.

Intercepté, l’Irlandais a nié les faits. Il a néanmoins été condamné pour menaces et extorsion. Depuis, il s’est évaporé et n’a donc pas purgé la peine de 3 mois dont il vient d’écoper. Les polices d’Europe ont toutefois reçu son signalement.



(CH/MC/L'essentiel)