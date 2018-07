Les victimes «ont été retrouvées enlacées»

Selon un dernier bilan officiel, les incendies ont fait au moins 79 morts et 187 blessés. Qualifié de «tragédie nationale» par les médias du pays, le désastre s'est produit lundi après-midi: le feu a éclaté sur le mont proche de Pendeli, attisé par des vents de 100 km/h, s'est rapidement propagé et a envahi Mati, à 40 km d'Athènes, brûlant des centaines d'habitations. Les résidents ont fui en panique en direction de la plage proche où plusieurs d'entre eux ont dû rester plus d'une heure dans l'eau pour se sauver.

Le pays était sous le choc de découvertes macabres mardi, en particulier celle sur le même terrain de 26 personnes carbonisées dont des «petits enfants». «Elles ont été retrouvées enlacées par groupes, dans une «dernière tentative pour se protéger», a raconté un sauveteur, Vassilis Andriopoulos.

«Je crains qu'il y ait d'autres victimes»

«J'ai vu les flammes devant la fenêtre de l'hôtel, j'ai cru qu'il allait exploser», racontait Alina Marzin, 20 ans, une touriste de Wuppertal (Allemagne) qui se trouvait dans l'hôtel Capo Verde, à Mati, lundi soir, avec ses parents et son frère. Ils ont été évacués quelques heures plus tard et transférés au port de Rafina, à bord de patrouilleurs de la police portuaire.

Une centaine de pompiers, aidés par la police et des dizaines de volontaires ont poursuivi toute la journée de mardi les recherches de victimes éventuelles dans cette zone de l'Attique noyée sous les flammes. Les pompiers ont reçu «des dizaines d'appels» de personnes à la recherche de proches, selon la porte-parole du service Stavroula Maliri.

Des centaines d'ingénieurs du ministère des Transports et de la région ont commencé à répertorier les dégâts. «Je crains qu'il y ait d'autres victimes et des disparus, surtout des personnes âgées», a dit à l'AFP, un conseiller municipal de Rafina, Myron Tsagarakis. Un Belge figure parmi les victimes, selon Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, ainsi qu'une Polonaise et son fils, selon Varsovie.

(L'essentiel/afp)