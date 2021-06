Énorme explosion dans le métro de Londres

Une explosion s’est produite lundi en début d’après-midi dans le métro de Londres, rapportent les médias britanniques. Une énorme boule de feu a été filmée sortant de la station Elephant and Castle, au sud de la capitale. Les pompiers sont sur place. On ignore pour l’heure s’il y a des victimes.

Selon le «Daily Mail», peu avant l’explosion, les secours ont reçu 50 appels signalant un incendie dans un garage situé à proximité de la station. D'après les pompiers, trois commerces situés dans la station de métro, ainsi que quatre voiture et une cabine téléphonique sont en feu.

L’incendie semble avoir pris près du centre commercial d’Elephant and Castle, actuellement en cours de démolition, avance le «Daily Mail». Mais la cause du feu est encore indéterminée. Toutes les lignes de métro passant par la station d’Elephant and Castle sont interrompues, a annoncé la compagnie Thameslink sur Twitter.

Des barrages routiers sont en place. Les autorités ont conseillé à la population d’éviter le secteur et aux habitants du quartier de garder leurs fenêtres et portes fermées. «L’incident ne semble pas lié à un acte de terrorisme», a tweeté la police londonienne.

