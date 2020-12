Climat, Covid, Brexit... Un sommet européen «chargé»

Les chefs d'État et de gouvernement des Vingt-Sept se trouvent jeudi et vendredi pour un sommet européen avec «un programme très très très chargé», a souligné le Premier ministre luxembourgeois en arrivant à Bruxelles. Outre évidemment la question du Covid et notamment de la vaccination, il sera question de climat, «j'espère qu'on arrivera à maintenir les ambitions telles qu'elles sont» (NDLR: réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'au moins 55% par rapport à 1990 d'ici à 2030).

«C'est l'héritage qu'on laisse aux futures générations (...) et de leur laisser une planète plus bleue plus verte qu'une planète plus noire et plus grise telle qu'on risque de la trouver si on ne fait pas d'efforts communs».

Il y a aussi des sujets qui s'imposent «parce qu'on n'a pas le choix»: le Brexit, «une histoire sans fin», sourit tristement Xavier Bettel. «J'espère qu'on arrivera à terminer toutes les négociations d'ici la fin de l'année». Un divorce qu'il espère «à l'amiable» et non «pour faute», puisqu'il n'est de toute façon «bon pour personne», «il n'y aura pas de gagnant, il n'y a que des perdants mais essayons au plus de limiter les dégâts».

Le budget 2021-2027 sera également à l'ordre du jour, paralysé par la Pologne et la Hongrie qui opposent leur veto en opposition à un mécanisme conditionnant le versement des fonds européens au respect de l'État de droit. Xavier Bettel estime qu'«on ne doit rien changer au règlement, rien. Si on commence à dire que les valeurs et la justice, on s'en moque, non. Si on veut un État de droit, il faut avoir des mécanismes qui fonctionnent».

Sur cette question, un consensus semble être en passe d'être trouvé, la présidence allemande de l'UE ayant proposé que le mécanisme, inchangé, soit assorti d'une déclaration «explicative» précisant la possibilité de saisir la Cour de justice européenne, sur sa légalité, avant son application.

Le Premier ministre a également indiqué que la question de l'attitude de la Turquie serait également abordée. «Nous avons des pays membres de notre famille qui souffrent des comportements de la Turquie», a-t-il indiqué en directe référence aux agressions répétées du Premier ministre turc à l'encontre du président français. «Le dialogue doit primer mais il faut aussi inciter à un dialogue constructif», a insisté Xavier Bettel.

